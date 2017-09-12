Лавров поздравил премьера Ливана с проведением операции против боевиков ИГ*

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил премьер-министра Ливана Саада Харири с проведением эффективной операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

Ливанская армия 19 августа начала боевые действия по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных.

"Безусловно, консолидация всех политических сил на объединенной платформе помогает успешно отражать угрозу, прежде всего террористическую. Мы поздравляем ливанцев с тем, что удалось провести очень эффективную операцию против игиловцев", — сказал Лавров на встрече с Харири в Москве.

Он отметил, что Россия активно поддерживает усилия правительства и всех политических сил Ливана по дальнейшей стабилизации обстановки в стране.

Армия Ливана провела сражение самостоятельно, без координации с сирийскими войсками и "Хезболлой". При этом бойцы "Хезболлы" совместно с сирийской армией одновременно начали боевые действия по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

Ливанские спецслужбы, в свою очередь, продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

* Террористическая организация, запрещенная в России.