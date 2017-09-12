В Госдуме призвали к поискам альтернативы санкциям против КНДР

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия поддержала резолюцию ООН против КНДР, так как не поддерживает самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна, однако необходимо искать альтернативу санкциям и активизировать политико-дипломатические ресурсы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия поддержала новую резолюцию СБ ООН против КНДР, принятую в ответ на проведенное испытание водородной бомбы, как и все предыдущие санкции. Мы никогда не поддерживали самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна и четко осознаем всю угрозу от северокорейской проблемы для региона и всего мира в целом… Необходимо искать альтернативу санкциям, активизировать политико-дипломатические ресурсы", — заявил Слуцкий журналистам.
"Сейчас мир как будто вернулся во времена Карибского кризиса 1962 года. И снова возникает опасность атомной войны. Может быть, Вашингтону вместо бряцания оружием и угроз превентивных ударов стоит обратиться к своему же историческому опыту и предоставить как когда-то Кубе гарантии безопасности и ненападения Северной Корее, к которым мог бы присоединиться и Сеул, в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. Считаю, что это стало бы хорошей предпосылкой для возобновления диалога по возвращению к формату шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова", — заключил он.
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