В Госдуме призвали к поискам альтернативы санкциям против КНДР

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия поддержала резолюцию ООН против КНДР, так как не поддерживает самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна, однако необходимо искать альтернативу санкциям и активизировать политико-дипломатические ресурсы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

"Россия поддержала новую резолюцию СБ ООН против КНДР, принятую в ответ на проведенное испытание водородной бомбы, как и все предыдущие санкции. Мы никогда не поддерживали самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна и четко осознаем всю угрозу от северокорейской проблемы для региона и всего мира в целом… Необходимо искать альтернативу санкциям, активизировать политико-дипломатические ресурсы", — заявил Слуцкий журналистам.

При этом парламентарий выразил сожаление, что в окончательный текст резолюции не вошли предложения России и Китая о "двойном замораживании" — прекращении учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

"Сейчас мир как будто вернулся во времена Карибского кризиса 1962 года. И снова возникает опасность атомной войны. Может быть, Вашингтону вместо бряцания оружием и угроз превентивных ударов стоит обратиться к своему же историческому опыту и предоставить как когда-то Кубе гарантии безопасности и ненападения Северной Корее, к которым мог бы присоединиться и Сеул, в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. Считаю, что это стало бы хорошей предпосылкой для возобновления диалога по возвращению к формату шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова", — заключил он.

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