В ВОЗ сообщили о снижении интенсивности эпидемии холеры в Йемене

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев заболевания холерой в Йемене составило 646 тысяч человек, однако интенсивность распространения эпидемии в целом снижается, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"В целом эпидемия снижается. С начала второй волны вспышки в апреле было зарегистрировано 646 тысяч случаев заболевания холерой, при этом 2065 человек умерло от заболевания. Мы видели, что в ряде мест цифры идут вниз, но в других местах они растут. При этом уровень смертности очень низкий. Это означает, что те, кто заболевает, имеют возможность получить необходимую помощь", — сказал он.

Язаревич напомнил, что эпидемия началась в октябре 2016 года, а в апреле начала вторая волна заболевания.