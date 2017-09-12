Тридцать дней за десять минут. Моряк снял на видео путешествие в Гонконг

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Моряк, ведущий собственный канал на YouTube, выложил таймлапс-видео своего тридцатидневного путешествия из Суэцкого канала в Гонконг через Шри-Ланку и Сингапур.

Для создания ролика мужчина, известный по нику JeffHK, использовал около 80 тысяч снимков объемом более 1500 гигабайт.

"Плыть в открытом океане — уникальное чувство и уникальный опыт. Я надеялся запечатлеть это и поделиться с каждым", — написал он в комментарии.

В ролике видны часть контейнеров, вода и постоянно меняющееся небо. JeffHK также описал, что можно увидеть в конкретных моментах видео — от Млечного Пути в начале до рыболовецких катеров в конце.

Видео собрало уже боле 400 тысяч просмотров, некоторые называют его "одним из самых красивых".