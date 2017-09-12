Додон не намерен утверждать предложенную кандидатуру главы минобороны

КИШИНЕВ, 12 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не утвердит предложенную кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы на пост министра обороны республики, которую предлагает правительство.

Ранее во вторник глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что премьер Павел Филип предложит президенту на пост министра обороны республики кандидатуру Стурзы. Стурза — вице-председатель Народно-европейской партии Молдавии. Он в разное время входил в правительственный аппарат при премьере Владимире Филате (осужден на девять лет за коррупцию) и затем в кабмин под руководством нынешнего главы Народно-европейской партии Молдавии Юрия Лянкэ.

"Я настаивал на профессиональном военном, а правительство предлагает мне мальчика на грантах… Не могу принять такую кандидатуру, потому что некомпетентен в военной области, но также имеет сомнительный опыт в кабинетах министров Филата и Лянкэ", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не намерен утверждать кандидатуру Стурзы "ни сейчас, ни при второй попытке, если правительство повторно будет настаивать на этой абсолютно неприемлемой кандидатуре".

"Национальной армией должен руководить человек хорошо подготовленный и профессионал, который знает специфику военного менеджмента. Я оставляю за собой право выйти с такой кандидатурой", — отметил Додон.

Додон спустя несколько дней после инаугурации в качестве главы республики в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатолия Шалару с поста главы Минобороны. Экс-министр известен своими заявлениями о создании "музея советской оккупации". Все это время пост министра обороны пустовал, обязанности главы ведомства исполняет Георгий Галбура.