Около 370 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш с 25 августа

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Порядка 370 тысяч жителей народности рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа, заявил журналистам пресс-секретарь Международной организации по миграции Леонард Дойл.

"Речь идет о 370 тысячах человек", — сказал он.

Дойл при этом отметил, что реальные цифры могут быть гораздо больше.

"Чтобы вы лучше понимали картину. Только за период с 4 по 10 сентября в Бангладеш прибыло 220 тысяч человек. И у нас нет указаний на то, что этот поток скоро остановится. При этом 60% из вновь прибывших — дети", — добавил представитель ЮНИСЕФ в Бангладеш Жан Либи.

Ситуация очень тяжелая, подчеркнул пресс-секретарь агентства ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс.

"Безусловно, это очень тяжелая ситуация. У нас нет гуманитарного доступа в наиболее затронутые районы в Мьянме. Те, кто прибыли в Бангладеш, рассказывают, что их дома и деревни были подожжены, что заставило их покинуть эти районы. Некоторые рассказывают, что члены их семей были сожжены, убиты или расстреляны. Многие люди бежали через джунгли и горы. У нас огромное количество детей без сопровождения, случаев травм из-за сексуального насилия, увечий, пулевых ранений", — отметил он.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил о том, что в Мьянме могут совершаться преступления против человечности и этнические чистки.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.