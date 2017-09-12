На Украине задержали сторонника Саакашвили, который бил пограничников

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Украинская полиция задержала одного из активистов, который вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили прорвался через украинскую границу и при этом "бил и душил" пограничников, заявляет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Национальной полицией задержан "боевик — титушка" (так называют провокаторов. — Прим. ред.) Саакашвили Андрей Котыченко. Давид Сакварелидзе (соратник Саакашвили по партии. — Прим. ред.) называет Андрея Котыченко, бившего и душившего сотрудников пограничной службы, "активистом", — написал Геращенко во вторник на своей странице в Facebook.
Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика на Украину.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.