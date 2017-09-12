Хакеры удалили аккаунт министра обороны Литвы в Facebook

ВИЛЬНЮС, 12 сен — РИА Новости. Хакеры удалили личный аккаунт министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса в соцсети Facebook, передает во вторник агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Злоумышленники взломали личный аккаунт министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса в социальной сети Facebook и уничтожили его", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, Кароблис сам заметил взлом в понедельник вечером. В связи с инцидентом министр обратился к администраторам сети Facebook и также намерен обратиться в полицию.

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