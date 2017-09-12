Миссия ООН следит за ситуацией вокруг журналиста Муравицкого на Украине

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Миссия ООН по правам человека мониторит ситуацию в связи с арестом житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине подозревают в госизмене, заявила на брифинге во вторник глава миссии Фиона Фрейзер.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако суд оставил журналиста под арестом.

"Мы знаем об этой ситуации (с Муравицким — ред.) и о ряде ситуаций по всей территории Украины… Мы не можем отметить каждое конкретное дело, которое мы отслеживаем по причине конфиденциальности или нашей методологии", — сказала Фрейзер, отвечая на вопрос, следит ли миссия ООН за ситуацией с Муравицким.

Других подробностей по делу журналиста глава миссии не сообщила.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.