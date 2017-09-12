В ООН отметили рост числа случаев высылки с Украины иностранных журналистов

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Миссия ООН по правам человека отмечает увеличение количества случаев высылки с Украины иностранных журналистов за якобы "антиукраинскую деятельность", заявила на брифинге во вторник глава миссии Фиона Фрейзер.

"Иностранные журналисты все чаще подвергаются принудительной высылке с Украины, как утверждается, за ведение так называемой "антиукраинской пропаганды", — сказала Фрейзер.

В конце августа Служба безопасности Украины выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности". Также из страны была депортирована российская журналистка Первого канала Анна Курбатова.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.