Голосование по Brexit привело к расколу в рядах лейбористов

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Мария Табак. Семеро депутатов-лейбористов выступили против требования лидера партии Джереми Корбина и поддержали законопроект о Brexit, что продемонстрировало продолжающийся раскол в партии, свидетельствуют результаты голосования.
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин на прошлой неделе заявил, что предпишет членам своей партии голосовать против законопроекта о Brexit, если он останется в нынешнем виде: он считает, что нынешняя версия законопроекта дает правительству право после Brexit без одобрения парламента вносить изменения в существующее законодательство или отменять законы. Однако семеро парламентариев ослушались лидера, поддержав правительство, что говорит о том, что раскол в рядах Лейбористской партии продолжается.
Законопроект, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, был внесен в парламент 13 июля. Главными его положениями является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.