Голосование по Brexit привело к расколу в рядах лейбористов

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Мария Табак. Семеро депутатов-лейбористов выступили против требования лидера партии Джереми Корбина и поддержали законопроект о Brexit, что продемонстрировало продолжающийся раскол в партии, свидетельствуют результаты голосования.

© AP Photo / Matt Dunham Марш протеста против Brexit в Лондоне, Великобритания. 11 сентября 2017 © AP Photo / Matt Dunham Марш протеста против Brexit в Лондоне, Великобритания. 11 сентября 2017

Накануне поздно вечером законопроект, известный как "Великий законопроект об отмене" или Билль об отмене законов ЕС, был принят во втором чтении: за проголосовали 326 парламентариев, против — 290. Второе чтение — одна из промежуточных стадий рассмотрения законопроекта. Законопроекты, одобренные во втором чтении, направляются в постоянные профильные парламентские комитеты, где рассматривается детально. Этот этап начнется не раньше октября, после партийных конференций. Затем составляется доклад по законопроекту, который представляется палате общин. После принятия в третьем чтении палатой общин документ отправляется в палату лордов, где проходит те же этапы, а затем на подпись к королеве.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин на прошлой неделе заявил, что предпишет членам своей партии голосовать против законопроекта о Brexit, если он останется в нынешнем виде: он считает, что нынешняя версия законопроекта дает правительству право после Brexit без одобрения парламента вносить изменения в существующее законодательство или отменять законы. Однако семеро парламентариев ослушались лидера, поддержав правительство, что говорит о том, что раскол в рядах Лейбористской партии продолжается.

Ни один депутат от Консервативной партии не проголосовал против законопроекта, зато ожидаемо выступили против либерал-демократы, чья партия считается сейчас самой проевропейский, и члены Шотландской национальной партии.

Законопроект, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, был внесен в парламент 13 июля. Главными его положениями является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.