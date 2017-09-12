В Вене удовлетворили запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Гагиева

ВЕНА, 12 сен — РИА Новости. Высший земельный суд Вены во вторник удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче криминального авторитета Аслана Гагиева, обвиняемого в организации 60 убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судебная коллегия отклонила жалобу защиты Гагиева, изучив ранее запрошенные документы и доказательства о содержании под стражей в России

Заседание во вторник по решению суда прошло в закрытом для прессы и общественности режиме.

Ранее сообщалось, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Известно о более чем 49 эпизодах преступной деятельности организации в Москве, Московской области и Северной Осетии. Как заявляют правоохранители, участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других лиц.

Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года. Он освобожден под залог в 100 тысяч евро, который затем ему вернули. Ранее суды трижды пересматривали решение о высылке Гагиева, в последний раз власти Австрии запросили у Генпрокуратуры дополнительные гарантии того, что в России его уголовное преследование будет осуществляться в строгом соответствии с законом, а австрийские дипломаты смогут это лично проконтролировать.