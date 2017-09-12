МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Британский фотограф Дэвид Слейтер получил права на снимки обезьяны, которая сделала селфи на его камеру, сообщает сайт зоозащитной организации PETA.

Стороны достигли соглашения, согласно которому фотограф получает права на снимки, но обязуется жертвовать 25% своих доходов на благотворительность, и в частности на защиту животных.

"PETA и Дэвид Слейтер согласились, что это дело подняло очень важный вопрос о наделении животных большими правами", — говорится в сообщении организации.

Специализирующийся на снимках живой природы Слейтер прославился в 2011 году во время путешествия по Индонезии. Гуляя по заповеднику, он установил камеру на штативе и отошел на несколько минут. В это время один из хохлатых павианов – самец Наруто – схватил камеру и сделал несколько автопортретов.

Фотографии улыбающейся обезьяны стали настолько популярны, что фонд Wikimedia Foundation, который поддерживает энциклопедию Wikipedia, добавил их в раздел бесплатных изображений. На претензии Слейтера редакторы проекта отвечали, что авторские права принадлежат тому, кто сделал фотографию, а в данном случае это павиан.

Затем в дело вмешались представители PETA, которые в суде потребовали признать Наруто автором фотографии и выплатить ему отчисления за использование снимка. По мнению зоозащитников, тот факт, что павиан не человек, еще не означает, что он не может быть фотографом.

Слейтер настаивал на том, что камера, штатив и объектив принадлежат ему, он же настроил свет, а обезьяна просто нажала на кнопку. Помимо этого, фотограф заявил, что на снимке не Наруто, а самка павиана Элла, то есть в суд на него подает "даже не та обезьяна".

Разбирательство стало одним из самых комичных судебных споров за последние десятилетия. На заседания приходили многие студенты-юристы, интересующиеся необычным делом, и просто зрители. В зале часто раздавался смех, и даже судьям не удавалось сдержать улыбку.