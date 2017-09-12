Дипмиссия в Ираке не получала информацию о приговоренном к казни россиянине

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российское посольство в Ираке не располагает информацией о россиянине, якобы приговоренном к смертной казни по обвинению в терроризме, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Петин.

"Пока не поступала. До настоящего времени мы ничего не получали", — сказал он.

Во вторник стало известно, что центральный уголовный суд Багдада приговорил к казни через повешение гражданина России, обвиняемого в принадлежности к к так называемой бригаде "Аз-Заркауи" — одного из подразделений "Исламского государства"*. В заявлении суда, которое есть распоряжении РИА Новости, имя обвиняемого не называется. Сообщается, что его задержали во время операции по освобождению Мосула после того, как он израсходовал все свои боеприпасы.

Сам обвиняемый, по данным суда, признался, что с 2015 года совершил несколько терактов против иракских силовиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.