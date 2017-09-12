Гройсман обвинил прорвавших границу политиков в дестабилизации ситуации

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник обвинил политиков, которые вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили ранее прорвали государственную границу Украины, в попытке дестабилизации ситуации в стране.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников и депутатов парламента прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с Саакашвили.

"Я считаю, что сейчас правоохранительная система должна показать свою прозрачность, эффективность и абсолютно четкое соблюдение каждой буквы закона… Я говорил об этом во вступительном слове в парламенте, — что есть те, кто будут пытаться искать причины дестабилизировать ситуацию в стране. Лицо этих людей вы видите. Я думаю, что они не одни, и не единственные, кто хочет на Украине дестабилизации. Я хочу, чтобы на Украине была стабилизация. Пока они что-то прорывают, мы стоим дороги и делаем качественно свое дело", — сказал премьер во вторник журналистам, комментируя ситуацию с прорывом границы, его общение с прессой транслировал украинский телеканал "Прямой".

Саакашвили ранее заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.