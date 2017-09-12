Гройсман обвинил прорвавших границу политиков в дестабилизации ситуации

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник обвинил политиков, которые вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили ранее прорвали государственную границу Украины, в попытке дестабилизации ситуации в стране.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников и депутатов парламента прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с Саакашвили.
"Я считаю, что сейчас правоохранительная система должна показать свою прозрачность, эффективность и абсолютно четкое соблюдение каждой буквы закона… Я говорил об этом во вступительном слове в парламенте, — что есть те, кто будут пытаться искать причины дестабилизировать ситуацию в стране. Лицо этих людей вы видите. Я думаю, что они не одни, и не единственные, кто хочет на Украине дестабилизации. Я хочу, чтобы на Украине была стабилизация. Пока они что-то прорывают, мы стоим дороги и делаем качественно свое дело", — сказал премьер во вторник журналистам, комментируя ситуацию с прорывом границы, его общение с прессой транслировал украинский телеканал "Прямой".
Саакашвили ранее заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.
Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.