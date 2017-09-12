В Коннектикуте самолет врезался в дерево

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В американском городе Плейнвилль, штат Коннектикут, самолет Cessna 172 врезался в дерево на парковке неподалеку от местного аэропорта. Инцидент попал на видео.

79-летний пилот Манфред Фрост выжил. Его госпитализировали с незначительными травмами.

"Мне очень повезло, что обошлось без серьезных повреждений", — заявил он местному филиалу канала NBC.

Пользователи соцсетей также отметили везучесть Фроста.

"Посмотрите, как мягко это дерево укладывает самолет вниз. Сказать, что этому парню повезло — ничего не сказать", — пишет в комментариях к видео пользователь Dale Miller.