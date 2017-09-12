Россия предоставит миллион долларов на борьбу с лесными пожарами в Армении

ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Россия предоставит 1 миллион долларов для реализации совместной программы армянского Минохраны природы и Программы развития ООН (UNDP) по укреплению потенциала борьбы с лесными пожарами в Армении, сообщил во вторник посол РФ в Ереване Иван Волынкин.

Документ об осуществлении проекта подписали министр охраны природы Армении Арцвик Минасян и постоянных координатор ООН в Армении, постпред UNDP Бредли Бузетто. Министр поблагодарил российскую сторону за помощь, добавив, что программа поможет быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и осуществлять превентивные мероприятия.

"Сегодня мы даем старт новому проекту "Укрепление потенциала борьбы с лесными пожарами в Армении в целях смягчения негативных последствий изменения климата. Для его реализации Россия направила в трастовый фонд "Россия – ПРООН в целях развития" 1 миллион долларов. Этот проект рассчитан на три года, и продлится до сентября 2020 года", — сказал Волынкин перед церемонией подписания.

По его словам, МЧС РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства будут принимать непосредственное участие в реализации этого проекта.

"Планируется пересмотреть и обновить законодательство Армении в сфере управления лесами и предотвращения и ликвидации лесных пожаров, ввести в эксплуатацию системы раннего предупреждения пожаров и мониторинга на основе современных технологий. Планируется также провести тренинги пожарных и много другое", — отметил посол.

Он подчеркнул, что при финансовой поддержке России в Армении реализуются различные проекты, получателями программ помощи становятся разные социальные группы и даже целые отрасли экономики.