В ООН призвали придерживаться "школьного перемирия" в Донбассе

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Миссия ООН по правам человека призывает стороны конфликта в Донбассе придерживаться "школьного перемирия", заявила на брифинге во вторник представитель миссии Фиона Фрейзер.
"Мы обращаемся к сторонам и призываем их придерживаться этого перемирия и выполнять свои обязательства согласно минским соглашениям, включая отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения", — заявила Фрейзер.
По ее словам, миссия ООН также призывает стороны конфликта проводить работу по разминированию территорий, что угрожает мирным жителям и сотрудникам гуманитарных миссий.