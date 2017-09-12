В ООН призвали придерживаться "школьного перемирия" в Донбассе

Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (30)

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Миссия ООН по правам человека призывает стороны конфликта в Донбассе придерживаться "школьного перемирия", заявила на брифинге во вторник представитель миссии Фиона Фрейзер.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "школьном перемирии" в Донбассе с полуночи 25 августа.

"Мы обращаемся к сторонам и призываем их придерживаться этого перемирия и выполнять свои обязательства согласно минским соглашениям, включая отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения", — заявила Фрейзер.

По ее словам, миссия ООН также призывает стороны конфликта проводить работу по разминированию территорий, что угрожает мирным жителям и сотрудникам гуманитарных миссий.