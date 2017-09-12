В ООН сообщили, сколько мирных жителей погибли в Донбассе за три месяца

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Двадцать шесть мирных жителей погибли с середины мая до середины августа 2017 года в результате конфликта в Донбассе, 135 получили ранения, говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном во вторник.

"С 16 мая по 15 августа 2017 года мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала 161 жертву среди гражданского населения в связи с конфликтом (26 убитых и 135 раненых), чуть более половины из которых были вызваны обстрелами", — говорится в докладе.

В документе отмечается, что за этот период число жертв среди гражданского населения уменьшилось, чему, вероятнее, всего способствовало "хлебное" перемирие, начавшееся в конце июня.

"В целом за время конфликта погибли 2803 человека и было ранено от 7 до 9 тысяч гражданских лиц", — отмечается в докладе.

Согласно данным миссии ООН, в общей сложности с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года были задокументированы 34,766 тысячи пострадавших в результате конфликта на Украине, в том числе украинских военных, гражданских лиц и ополченцев. Эта цифра включает, по данным миссии, 10225 убитых и 24541 раненых.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.