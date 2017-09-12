Саакашвили заявил, что его украденный паспорт находится у Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

ЛЬВОВ, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что украденный у него паспорт находится в кабинете президента Украины.

Ранее Саакашвили заявил, что его паспорт украли на украино-польской границе украинские правоохранители.

"Я точно знаю, что мой паспорт сейчас в кабинете у президента Украины", — заявил Саакашвили во вторник журналистам.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников и народных депутатов прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Государственная пограничная служба Украины заявила, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Полиция открыла уголовное дело по статьям "незаконная переправка лиц через государственную границу" и "сопротивление правоохранителям".

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске "украла его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.