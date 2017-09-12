Саакашвили заявил, что его украденный паспорт находится у Порошенко

ЛЬВОВ, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что украденный у него паспорт находится в кабинете президента Украины.
"Я точно знаю, что мой паспорт сейчас в кабинете у президента Украины", — заявил Саакашвили во вторник журналистам.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников и народных депутатов прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Государственная пограничная служба Украины заявила, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Полиция открыла уголовное дело по статьям "незаконная переправка лиц через государственную границу" и "сопротивление правоохранителям".
Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.