Китай осудил насилие в Мьянме и надеется на восстановление порядка

ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай осуждает происходящее в Мьянме насилие и надеется на скорейшее урегулирование обострившегося в последнее время конфликта, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Я и мои коллеги уже заявляли о позиции Китая по этой проблеме, мы осуждаем жестокое нападение, произошедшее в Мьянме. Мы поддерживаем любые действия сторон по сохранению мира и стабильности, а также надеемся, что порядок и нормальные условия жизни будут восстановлены… Мы готовы поддерживать коммуникацию с различными сторонами по этому вопросу", — заявил дипломат.

Он также добавил, что стороны конфликта должны создать необходимые внешние условия для нахождения решения этой проблемы.

Совет безопасности ООН в среду обсудит ситуацию в Мьянме, встречу запросили Великобритания и Швеция.

Конфликт в штате Ракхайн между представителями народности рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.