Новая резолюция Совбеза по КНДР вряд ли поможет, заявил эксперт

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новая резолюция СБ ООН вряд ли заставит Пхеньян отказаться от ядерной программы, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

"Можно принимать огромное количество резолюций, но это совершенно не значит, что эти резолюции дадут какой-то серьезный результат", — сказал Мосяков РИА Новости.

По словам эксперта, "КНДР уже показала, что что бы там ни принимали, они настолько самодостаточное государство, с настолько жестким политическим режимом, что санкции — это как пули, которые попадают в стенку и отлетают".

Мосяков заметил, что единственный путь урегулировать ситуацию вокруг КНДР — это принять дорожную карту, которую предложили Россия и Китай.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.