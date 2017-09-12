На Украине начались учения "Непоколебимая стойкость-2017"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость-2017" стартовали по всей территории Украины с 12 сентября, сообщила пресс-служба генштаба ВС Украины во вторник в Facebook.
Также генштаб предостерегает граждан от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники и просит сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях.
Ранее во вторник генштаб сообщил, что почти все части воздушных сил ВС Украины приведены в боевую готовность с целью проверки готовности к выполнению задач.
Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа.