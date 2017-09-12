МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Москве считают, что принятый Верховной радой Украины закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.
В нем указывается, что хотя в принятом украинским парламентом законе русский язык не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".
"Убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на "площадках" международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", — заявил МИД РФ.
Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии отметил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.