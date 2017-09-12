МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Москве считают, что принятый Верховной радой Украины закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

В министерстве отметили, что "Москва в такой оценке действий украинских властей не одинока". "С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии ", — говорится в документе.

В нем указывается, что хотя в принятом украинским парламентом законе русский язык не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".

"Убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на "площадках" международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", — заявил МИД РФ.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии отметил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.