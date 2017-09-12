Cиловики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (114)

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования ДНР.