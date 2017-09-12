Российские военные заявили об усилении террористической угрозы на юге СНГ

БИШКЕК, 12 сен — РИА Новости. Террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ, заявил во вторник заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Истраков.

"Следует отметить, что анализ современных вызовов и угроз безопасности государств содружества отчетливо свидетельствует, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается", — сказал он в Бишкеке по итогам заседания комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

Он отметил, что в рамках заседания комитета проанализированы итоги сотрудничества вооруженных сил СНГ в текущем году и согласованы совместные мероприятия на ближайшую перспективу.

"Решения, принятые комитетом начальников штабов, направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В связи с этим в ходе заседания прошел обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, намечены конкретные совместные шаги в этом направлении", — добавил Истраков.

По его словам, "исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии, была представлена информация об особенностях подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиационной, химической и биологической защиты".

"Завершая заседание комитета, хочется отметить, что наша совместная работа прошла в конструктивном ключе и охватила комплекс актуальных вопросов, представляющий взаимный интерес. Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений", — подчеркнул он.

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