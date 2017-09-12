В Турции проходит операция по задержанию 63 человек за связи с Гюленом

АНКАРА, 12 сен — РИА Новости. Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 63 человек, в том числе 45 бывших сотрудников Национальной разведывательной организации (MIT), по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что операция проходит в 21 провинции страны. Подозреваемые ранее были уволены из MIT в рамках чистки госаппарата после попытки переворота.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.