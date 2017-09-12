Клинтон утверждает, что Путин хотел ее проигрыша на выборах в США

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не сомневается, что помощники Дональда Трампа помогли России вмешаться в выборы в 2016 году и что российский президент хотел ее поражения. Об этом она заявила в интервью USA Today, приуроченном к выходу ее новой книги "Что произошло" (What Happened).

"Коммуникация точно имела место, и было какое-то понимание [между Трампом и Россией], — заявила она. — Потому что я не сомневаюсь, что Путин хотел, чтобы я проиграла и чтобы Трамп выиграл. <…> И я не сомневаюсь, что штаб Трампа и другие его помощники изо всех сил старались скрыть связи с Россией".

По словам Клинтон, она убеждена, что между помощниками Трампа был сговор. "Я верю в верховенство права и верю в улики, поэтому я не буду делать каких-то резких заявлений. Но то, что мы узнали с тех пор (со времен выборов — ред.) вызывает беспокойство", — добавила она.

Клинтон также признала, что еще не окончательно пришла в себя после поражения на выборах. "Я всегда буду чувствовать себя ужасно из-за того, что произошло, из-за того, что я не смогла достаточно быстро и своевременно отреагировать на то, с чем я сталкивалась", — отметила она.

В книге "Что произошло" Клинтон рассказывает о предвыборной кампании и поражении на выборах. Она негативно отзывается о Трампе, называя его "отморозком", и называет себя победителем на выборах, потому что получила на три миллиона больше голосов избирателей.