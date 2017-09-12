Адвокат Лапшина сообщил об освобождении блогера из-под ареста

БАКУ, 12 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Помилованный президентом Азербайджана блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, освобожден из-под ареста, но вряд ли будет депортирован из Азербайджана во вторник, заявил РИА Новости адвокат блогера Эдуард Чернин.

Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. Ранее адвокат блогера сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о помиловании Лапшина.

"Пока ничего нового. Лапшин освобожден. Но он вряд ли будет депортирован из Азербайджана во вторник", — заявил Чернин.

На вопрос, какие именно препятствия лежат на пути депортации Лапшина, адвокат заявил, что "ничего не может сказать по данному поводу". "На 80% Лапшин сегодня не будет депортирован из Азербайджана. После обеда будет ясно", — сказал адвокат.

Ранее помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что Лапшин пытался совершить суицид из-за задержки его экстрадиции в Израиль.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.