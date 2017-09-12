Индия ответила на критику ООН из-за действий в отношении рохинджа

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Индии Кирен Риджиджу заявил, что у Дели пока нет окончательного плана по депортации беженцев-рохинджа, отреагировав таким образом на критику со стороны управления ООН по правам человека, пишет издание Hindu.

Риджиджу неоднократно заявлял, что Дели имеет право депортировать нелегальных мигрантов, в том числе беженцев-рохинджа, и подчеркивал, что Индия приняла самое большое число беженцев в мире, поэтому никто не вправе ее осуждать.

В начале августа министр в ответ на парламентский запрос о судьбе примерно сорока тысяч нелегальных (незарегистрированных ООН) мигрантов-рохинджа сообщил, что правительствам штатов поручили сформировать рабочие группы по идентификации и депортации всех иностранных граждан, нелегально находящихся на территории страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейн выразил сожаление в связи с планами Дели и отметил, что хотя Индия и не является членом конвенции ООН о статусе беженцев, она имеет обязательства по другим международным договорам не высылать людей в регионы, где сохраняется угроза их жизни и здоровью.

В ответ на это Риджиджу заявил, что окончательно решения по рохинджа еще нет и отметил, что Индия придает первостепенное значение гуманитарным вопросам и всегда принимает беженцев.

В то же время министр отметил, что "ООН и другие международные организации не понимают проблемы внутренней или национальной безопасности Индии". "Индия всегда была гуманной нацией, и мы (МВД) попросили правительства штатов инициировать процесс по установленной процедуре. Они (рохинджа) все еще здесь", — добавил он.

Подход Индии к данной проблеме неоднократно критиковали правозащитники и представители рохинджа. В настоящее время их жалобы рассматривает Верховный суд.

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