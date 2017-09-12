Шторм "Ирма" ослаб до тропической депрессии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Шторм "Ирма" ослаб до уровня тропической депрессии, сообщат Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Ранее сообщалось, что ураган "Ирма" ослаб до шторма.

"Ирма" ослабла до уровня тропической депрессии. Сильные ливни продолжаются на юго-востоке США", — сообщает NHC.

Сейчас она движется на северо-запад со скоростью 24 километра в час.

Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.