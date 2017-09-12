Генсек ООН приветствует принятие новой резолюции Совбеза по КНДР

ООН, 12 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш после введения новых санкций в отношении КНДР призвал Пхеньян следовать решениям Совета Безопасности ООН.

"Генеральный секретарь ООН приветствует принятие новой резолюции Совета Безопасности в ответ на шестое ядерное испытание КНДР", — сообщили в пресс-службе ООН.

"Эти жесткие меры Совета Безопасности посылают ясный сигнал, что КНДР должна полностью выполнять свои международные обязательства. Генеральный секретарь призывает КНДР соблюдать решения Совета и оставить возможность для возобновления диалога", — отмечается в заявлении. Генсек также призвал все страны обеспечить исполнение соответствующих резолюций СБ.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

В резолюции также отмечаются готовность Совбеза ООН "поддержать шестисторонние переговоры" по корейскому урегулированию и призыв к их возобновлению. СБ далее приветствует усилия государств "способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог", не отмечая конкретных инициатив.