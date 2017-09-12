США готовы оказать Мексике помощь в связи с мощным землетрясением

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Мексики Луис Видегарай обсудили в понедельник по телефону двусторонние отношения и ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в Мексике и ураганом "Катя". Госсекретарь подчеркнул, что правительство США готово оказать помощь нашим соседям в Мексике в это трудное время", — говорится в сообщении.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра. По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 95 человек.

"Они (Тиллерсон и Видегарай – ред.) также обсудили другие вопросы двустороннего и регионального значения, в том числе в Центральной Америке, Венесуэле и борьбу с транснациональными преступными организациями", — отмечается в пресс-релизе.