"Издевательство": в посольстве России ответили на слова Госдепа об обысках

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В посольстве России в США сочли "откровенным издевательством" слова официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, которая прокомментировала обыски в российских дипучреждениях в Сан-Франциско и Вашингтоне.

На одном из брифингов Науэрт употребила слово tour (дословно "тур", "обход", "осмотр") в контексте обысков в российском генконсульстве и торгпредстве. Когда журналисты указали ей, что это слово не совсем соответствует ситуации, Науэрт сказала: "Если я употребила слово "обход" и оно показалось слишком легким в свете тех действий, которые имели место, я прошу простить меня за это".

"Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы "прогулками", как откровенно издевательские", — говорится в заявлении на сайте посольства.

Кроме того, в посольстве отметили, что действия американских властей нарушали нормы международного права.

"На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США. Где гарантия, что в целях таких "прогулок" представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности? Или в официальные представительства других государств в США. Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?" — задаются вопросом в российской дипмиссии.

"Оккупация" и "рейдерский захват"

Ранее 31 августа американские власти потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Нью-Йорке.

Как пояснили в Госдепе, такое решение было ответной мерой на предложение Москвы сократить численность американской дипломатической миссии в России с целью уровнять количество дипсотрудников — по 455 человек с каждой стороны.

Российские сотрудники выполнили требование американских властей и освободили дипучреждения 2 сентября, после чего спецслужбы США провели обыски в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал действия американских спецслужб "оккупацией".

"Мы настаиваем на том, что нахождение без согласия законного владельца в этих помещениях и на этой территории — это оккупация. Этот термин имеет отношение не только к каким-то крупным событиям конфликтного характера, военным действиям, этот термин вполне примерим к тому, что сделали американцы, мы будем на этом настаивать американцам об этом тоже сказано",- сказал дипломат.

"Все законно"

Помощник президента России Юрий Ушаков же вовсе сравнил закрытие консульств в США с рейдерским захватом и заявил, что Москва подумает над ответными мерами.

Однако в Госдепе заявили, что обход" российской дипсобственности осуществлялся уже после ее закрытия и является законным.

Кроме того, в американском дипломатическом ведомстве опровергли участие ФБР в обысках помещений.

"Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения", — сказал РИА Новости представитель американского дипломатического ведомства.

Новые условия для американских дипломатов

Сергей Рябков выразил протест своему американскому коллеге Томасу Шэннону в связи с закрытием российский дипучреждений на территории США.

"С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет", — заявил дипломат.

Замглавы российского внешнеполитического учреждения также призвал Вашингтон прекратить разрушать отношения между Россией и США и начать поиск решения проблем.

Рябков отметил, что "условия пребывания американских дипломатов на территории приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей.

Он также сказал в интервью РИА Новости, что Россия не будет затягивать с ответными мерами в адрес американских дипмиссий. Кроме того, замглавы МИД России предупредил, что сотрудникам американских дипмиссий могут ограничить движение, если США прибегнут к подобным шагам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Москва приведет условия работы американских дипмиссий в России к полному паритету с условиями, в которых работают российские дипломаты в США. Как полагает газета "Коммерсант", возможно сокращение числа пунктов, через которые американские дипломаты покидают России. Кроме того, Москва, по информации издания, может ограничить список сотрудников американской дипломатической миссии, которые могут ездить по территории России беспрепятственно.