Единогласное решение: Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР

ООН, 12 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке, впрочем не такой строгий, как хотели бы США.
Резолюция
С момента принятия документа всем государствам запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.
В резолюции также отмечаются готовность Совбеза ООН "поддержать шестисторонние переговоры" по корейскому урегулированию и призыв к их возобновлению. СБ далее приветствует усилия государств "способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог", не отмечая конкретных инициатив.
Ожидаемый результат
Текстильная промышленная подпала под санкции ООН впервые. Эта мера, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, лишит Пхеньян дохода в 800 миллионов долларов.
Работающие за рубежом граждане КНДР, по оценке США, ежегодно приносят Пхеньяну более 500 миллионов долларов.
Значительный удар экономике страны нанесут и ограничения на торговлю нефтью. Установленный лимит на продажу в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% сократит объем получаемого Пхеньяном топлива.
В США посчитали, что с учетом всех ограничений, введенных предыдущими резолюциями СБ ООН, теперь КНДР лишится более 90% доходов от продажи сырья и других товаров.
Самые жесткие санкции в XXI веке
По словам постпреда Великобритании при ООН Мэттью Райкрофта, с принятием этой резолюции Совет безопасности ввел "самый строгий санкционный режим, установленный ООН в XXI веке".
При столь жестком подходе, уверены в Вашингтоне, мирное сосуществование с КНДР возможно, но только если Пхеньян докажет свою готовность придерживаться его.
Постпред Китая при ООН Лю Цзеи посоветовал КНДР услышать и "серьезно отнестись к ожиданиям международного сообщества", а коллегам по Совбезу все-таки проявить хладнокровие. Он обратил внимание на то, что резолюция призывает к возобновлению переговорного процесса, и призвал сделать это.
"Великая боль и страдания"
Ранее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян готов к беспрецедентным мерам в случае новых санкций в отношении КНДР. Кроме того, северокорейские власти пригрозили, что ответ на ограничения принесет США "великие боль и страдания".
"Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано для сдерживания возрастающих враждебных действий со стороны США и предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове.
Российско-китайское предложение
Он заявил, что "меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны и дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики, введения тотальной блокады страны и провоцирования глубокого гуманитарного кризиса".
В этой связи он напомнил о совместном предложении России и Китая по нормализации ситуации. Ранее Россия и Китай предложили идею "двойного замораживания" — прекращения учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.
"Считаем крупной ошибкой недооценку этой российско-китайской инициативы. Она остается на столе СБ ООН, и мы будем настаивать на ее рассмотрении", — подчеркнул российский дипломат. Китайский МИД также призвал все заинтересованные стороны активно рассмотреть предложенную инициативу "двойного замораживания".