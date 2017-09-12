США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Единогласное решение: Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР

04:2512.09.2017
04850
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фотоВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ООН, 12 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке, впрочем не такой строгий, как хотели бы США.

Резолюция

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Приглашение на кладбище": Путин объяснил, почему нельзя запугивать КНДР
Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

С момента принятия документа всем государствам запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

В резолюции также отмечаются готовность Совбеза ООН "поддержать шестисторонние переговоры" по корейскому урегулированию и призыв к их возобновлению. СБ далее приветствует усилия государств "способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог", не отмечая конкретных инициатив.

Военные учения Южной Кореи и США возле границы с Северной Кореей. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Американский эксперт объяснила, почему США не начнут войну против КНДР
Документ в такой редакции делегация США распространила лишь в воскресенье вечером. Изначально США подготовили набор более жестких мер, вплоть до полного нефтяного эмбарго и санкций в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ожидаемый результат

Текстильная промышленная подпала под санкции ООН впервые. Эта мера, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, лишит Пхеньян дохода в 800 миллионов долларов.

Работающие за рубежом граждане КНДР, по оценке США, ежегодно приносят Пхеньяну более 500 миллионов долларов.

Значительный удар экономике страны нанесут и ограничения на торговлю нефтью. Установленный лимит на продажу в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% сократит объем получаемого Пхеньяном топлива.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в США. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против КНДР
Запрет на увеличение поставок сырой нефти фактически означает, что КНДР сможет получать ее только от Китая по трубопроводу Даньдун — Синыйджу.

В США посчитали, что с учетом всех ограничений, введенных предыдущими резолюциями СБ ООН, теперь КНДР лишится более 90% доходов от продажи сырья и других товаров.

Самые жесткие санкции в XXI веке

По словам постпреда Великобритании при ООН Мэттью Райкрофта, с принятием этой резолюции Совет безопасности ввел "самый строгий санкционный режим, установленный ООН в XXI веке".

При столь жестком подходе, уверены в Вашингтоне, мирное сосуществование с КНДР возможно, но только если Пхеньян докажет свою готовность придерживаться его.

Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
США способны уничтожить КНДР, заявил глава Пентагона
"Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны. Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс", — заявила Хейли по итогам голосования. "Однако если КНДР продолжит свои опасные действия, мы продолжим оказывать давление", — добавила она.

Постпред Китая при ООН Лю Цзеи посоветовал КНДР услышать и "серьезно отнестись к ожиданиям международного сообщества", а коллегам по Совбезу все-таки проявить хладнокровие. Он обратил внимание на то, что резолюция призывает к возобновлению переговорного процесса, и призвал сделать это.

"Великая боль и страдания"

Ранее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян готов к беспрецедентным мерам в случае новых санкций в отношении КНДР. Кроме того, северокорейские власти пригрозили, что ответ на ограничения принесет США "великие боль и страдания".

Сотрудники нефтедобывающего предприятия. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Японии призвал Россию прекратить экспортировать нефть в КНДР
По мнению Пхеньяна, США манипулируют Советом Безопасности ООН для того, чтобы ужесточить санкции против Северной Кореи. Пхеньян также отметил, что пристально следит за действиями США и готов дать отпор.

"Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано для сдерживания возрастающих враждебных действий со стороны США и предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове.

Цветы, салют и водородная бомба: в КНДР отметили испытание нового боезаряда
© REUTERS / KCNAЖители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР
© REUTERS / KCNA
Жители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
© AP Photo / Jon Chol JinВ торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
В торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.
© REUTERS / KCNAОсновной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Основной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.
© AP Photo / Jon Chol JinГлавными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
Главными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.
© AFP 2017 / Kim Won-Jin Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.
© REUTERS / KCNAПо словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
По словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".
© AFP 2017 / Kim Won-JinКНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
© REUTERS / KCNAМинистерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
© REUTERS / KCNAВ ответ на проведение очередного ядерного испытания Китай сделал "жесткое представление" КНДР, а министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по размещению дополнительных четырех пусковых установок системы ПРО США THAAD.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
В ответ на проведение очередного ядерного испытания Китай сделал "жесткое представление" КНДР, а министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по размещению дополнительных четырех пусковых установок системы ПРО США THAAD.
© AP Photo / Jon Chol JinПрезидент России Владимир Путин в связи с новыми испытаниями, проведенными КДНР, призвал страны вести диалог с Северной Кореей и отказаться от нагнетания "военной истерии". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул глава российского государства.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
Президент России Владимир Путин в связи с новыми испытаниями, проведенными КДНР, призвал страны вести диалог с Северной Кореей и отказаться от нагнетания "военной истерии". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул глава российского государства.
/

Российско-китайское предложение

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали о договоренностях России и КНР после ядерного испытания КНДР
Российский постпред Василий Небензя также призвал страны ООН предпринять конкретные усилия по поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Он заявил, что "меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны и дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики, введения тотальной блокады страны и провоцирования глубокого гуманитарного кризиса".

В этой связи он напомнил о совместном предложении России и Китая по нормализации ситуации. Ранее Россия и Китай предложили идею "двойного замораживания" — прекращения учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

"Считаем крупной ошибкой недооценку этой российско-китайской инициативы. Она остается на столе СБ ООН, и мы будем настаивать на ее рассмотрении", — подчеркнул российский дипломат. Китайский МИД также призвал все заинтересованные стороны активно рассмотреть предложенную инициативу "двойного замораживания".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена