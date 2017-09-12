Правоцентристская коалиция празднует победу на выборах в парламент Норвегии

ОСЛО, 12 сен – РИА Новости. Правоцентристская коалиция во главе с действующим премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг после подсчета 95% бюллетеней празднует победу на парламентских выборах и может претендовать на 89 мандатов в 169-местный Стуртинг, сообщает директорат по выборам страны.

Правящая коалиция в составе консервативной "Правой" и либерально-консервативной "Партией прогресса" после обработки 95% бюллетеней показывают результат в 25,1% (26,8% в 2013 году) и 15,3% (16,3% в 2013) голосов соответственно. Вместе с союзниками — "Левой", набравшей 4,3%, и "Христианской народной партией" с 4,2%, правоцентристская коалиция может претендовать на 89 мандатов в 169-местном парламенте и право на формирование правительства.

Однако состав коалиции пока не определен. "У нас есть время подумать, обсудить и найти подходящий формат сотрудничества на следующие четыре года", — сказала Сульберг на встрече руководителей партий в ночь на вторник.

"Это победа команды. Мы получили поддержку на четыре новых года, благодаря тому, что добились результатов и выполнили обещания", — добавила Сульберг, выступая перед собравшимися сторонниками "Правой" партии, которые скандировали "четыре новых года!".

Наибольшее число голосов, как и на выборах в 2013 году, получили социал-демократы из "Рабочей партии", набрав 27,4%, однако лидер партии Йонас Гар Стёре не сможет сформировать правительство, не набрав большинства в парламенте. Кроме того, "Рабочая партия" показывает худший результат за последние 16 лет — на выборах 2013 года партия набрала 30,8% голосов. Левоцентристской коалиции достанется не более 80 мандатов.

"Эти выборы стали большим разочарованием для "Рабочей партии". Сейчас много эмоций, пока рано делать выводы, но никогда не рано говорить спасибо", — признался Стёре после обнародования предварительных результатов и поблагодарил всех, кто поддерживал его партию. Он также добавил, что не собирается уходить в отставку после выборов, а доработает до конца срока на посту лидера лейбористов.

Согласно предварительным результатам, улучшили показатели прошлых выборов "Партия центра", получив 10,4% голосов, и "Левая социалистическая партия" с 5,9% голосов. Выросла поддержка и у "зеленых", которые, однако не преодолели барьер в 4%.

В 2013 году руководство "Правой" и "Партии прогресса" во главе с Сульберг сумело сформировать правительство меньшинства и действовало единой командой. На их долю выпал спад в нефтяной отрасли после падения цен на нефть, миграционный кризис, рост безработицы и другие проблемы.

Сульберг выступает за реструктуризацию экономики для ухода от нефтяной зависимости, увеличение расходов на безопасность, а также снижение налогов, за что попадает под шквал критики от "Рабочей партии", которая хотела бы экономнее тратить деньги Фонда национального благосостояния. Лидер "Рабочей партии" Стёре обещал поднять налоги для богатых, сократить неравенство в обществе, заботиться об образовании, медицине и пожилых людях.

Избиратели, решившие проголосовать досрочно, в этом году установили рекорд – более миллиона норвежцев отдали свои голоса заранее. Процедура подсчета голосов в этом году претерпела изменения – теперь их хотя бы один раз должны пересчитать вручную. По предварительным данным, на избирательные участки пришли больше 77% жителей страны, имеющих право голоса.