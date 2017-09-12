МОК пожертвует миллион долларов пострадавшим от урагана "Ирма"

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) выделил 1 миллион долларов на восстановление разрушенной ураганом Ирма спортивной инфраструктуры, заявил глава организации Томас Бах.

В понедельник в Лиме стартовала сессия МОК. После первого дня мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой Томас Бах выразил соболезнования всем пострадавшим в результате урагана, а также рассказал о пожертвованиях МОК.

"Все наши мысли связаны с жертвами и семьями, которые потеряли родственников в этом стихийном бедствии и с теми, кто потерял свои дома и средства к существованию, — сказал Бах. — МОК готов помочь национальным олимпийским комитетам пострадавших стран помочь им восстановить разрушенную спортивную инфраструктуру".

Ранее ураган "Ирма" обрушился на государства Карибского бассейна и ряд штатов США. Жертвами стихии уже стали десятки человек. Ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна.