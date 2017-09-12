Каталонских силовиков вызвали в прокуратуру в связи с делом о референдуме

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прокуратура Каталонии вызвала руководителей силовиков, чтобы обсудить расследование о подготовке назначенного на 1 октября референдума о независимости региона, сообщает местное издание Vanguardia.

По данным издания, прокуратура вызвала главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо, начальника национальной полиции региона Сабастьяна Трапоте и главу подразделения гражданской гвардии в Каталонии Анхела Госало.

Все трое должны явиться в прокуратуру во вторник утром, пишет газета.

Конституционный суд Испании в минувший четверг принял к рассмотрению иски центрального правительства о незаконности принятых парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых те собираются провести референдум о независимости 1 октября. Таким образом действие этих документов было приостановлено. Власти Каталонии заявили, что не подчинятся судебному решению и проведут референдум.