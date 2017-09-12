РФ будет настаивать на рассмотрении в СБ инициативы Москвы и Пекина по КНДР

ООН, 12 сен — РИА Новости. Россия будет настаивать на рассмотрении Советом безопасности ООН инициативы Москвы и Пекина по урегулированию вокруг КНДР, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

"Отвести сгущающуюся угрозу от Корейского полуострова можно не все новыми санкциями, а исключительно политическими методами. Именно такой подход предложили Россия и Китай, выдвинув в совместном заявлении "дорожную карту" поэтапного продвижения к урегулированию", — заявил он после принятия в СБ ООН новой резолюции по КНДР.

"Считаем крупной ошибкой недооценку этой российско-китайской инициативы. Она остается на столе СБ ООН, и мы будем настаивать на ее рассмотрении", — подчеркнул дипломат.