Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы

ООН, 12 сен — РИА Новости. Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя после голосования СБ ООН по новой резолюции по Северной Корее.

"Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Небензя.

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.