Экс-чиновник Белого дома назвал "величайшего спонсора терроризма в мире"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Бывший заместитель помощника президента США Себастьян Горка назвал культивируемый Ираном "шиитский джихадизм" большей проблемой для безопасности, чем радикальные течения в суннитском исламе, последователи которых устроили теракты в Америке 11 сентября 2001 года.

Выступая на международной конференции в израильском городе Герцлии, он признал правоту властей еврейского государства и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые давно возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

"Последние 16 лет мы фокусировались на суннитских джихадистах, и это было объяснимо. Суннитские джихадисты из Саудовской Аравии и Египта пилотировали те самые самолеты, которые протаранили те самые здания. Суннитские джихадисты устроили теракты в Форт-Худ, Бостоне, Сан-Бернардино и так далее и тому подобное. Но мы с ними справимся, сокрушим их с помощью наших друзей и союзников", — сказал Горка.

"Но я убедился в том, что есть более серьезная проблема… Шиитский джихадизм, вероятно, представляет собой большую проблему", — добавил он.

Вслед за израильскими лидерами Горка назвал Иран "величайшим спонсором терроризма в мире", теократией, которая "довела до совершенства искусство опосредованного ведения боевых действий с использованием марионеточных структур", включая движение ливанских шиитов "Хезболлах".

Он раскритиковал договоренности шести "великих держав", включая США, с Ираном, который два года назад согласился ограничить ядерную программу в обмен на отмену санкций. "Они не сняли угрозу получения Ираном ядерного оружия, а лишь на время ее отодвинули… Нам нужно учиться у наших израильских друзей. Израиль прав и был прав по поводу угрозы со стороны Исламской республики", — сказал Горка.