Могерини ждет от Мьянмы действий по решению конфликта в штате Ракхайн

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что на этой неделе ожидает от властей Мьянмы шагов, которые помогут разрешить кризисную ситуацию в штате Ракхайн и обеспечить доступ в район гуманитарной помощи.

"Я пристально слежу за трагическими событиями в штате Ракхайн и в приграничном районе Бангладеш. Европейский союз выразил свою обеспокоенность в прошлую пятницу в ходе прямых контактов с членами правительства Мьянмы", — сообщила Могерини, заявление которой распространила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

По ее словам, "приоритетным является немедленное предоставление доступа для оказания гуманитарной помощи одновременно с устранением причин конфликта путем выполнения рекомендаций Консультативной комиссии (Кофи) Аннана".

"Я получила заверения, что по обоим вопросам на этой неделе будут сделаны шаги, и я жду этого", — заявила глава дипломатии ЕС.

Конфликт в штате Ракхайн между представителями народности рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.

Ранее в связи с обвинениями в этнической чистке мусульман-рохинджа в штате Ракхайн в стране было запущено несколько расследований, в том числе одно, санкционированное правительством. Его провела комиссия под руководством экс-генсека ООН Кофи Аннана. Рекомендации этой комиссии власти полностью поддержали. При этом они не согласились с решением Совета по правам человека ООН о проведении международного независимого расследования ситуации.