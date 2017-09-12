Постпред США при ООН заявила о нежелании Вашингтона воевать с Пхеньяном

ООН, 12 сен — РИА Новости. Пхеньян еще не прошел "точку невозврата" в вопросе восстановления отношений с мировыми державами, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Совет безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.

"Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны. Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс. Если они докажут, что могут жить в мире, мир также будет жить мирно", — заявила Хейли по итогам голосования.

"Однако если КНДР продолжит свои опасные действия, мы продолжим оказывать давление. Выбор за ними", — добавила она.