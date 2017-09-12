"За незаконное пересечение границы": Тимошенко внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также ее партийный соратник Сергей Власенко попали в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Вслед за Саакашвили
Ранее десятого сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, при поддержке своих сторонников, в том числе Тимошенко и Власенко, попал на территорию Украины из Польши, прорвавшись через кордоны пограничников и сотрудников правоохранительных органов. Погранслужба Украины назвала действия Саакашвили незаконными. Кроме того, возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.
Как сообщил сегодня телеканал "112 Украина", Саакашвили также внесен в базу данных сайта "Миротворец".
"Чисто политическое шоу"
В частности, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко считает, что инцидент с участием бывшего главы Одесской области может быть использовано для расшатывания внутриполитической ситуации в стране. Она также охарактеризовала инцидент на украинской границе как "чисто политическое шоу".
Сам президент Украины Петр Порошенко заявил, что инцидент с Саакашвили не нуждается в политических комментариях.
Украинский премьер Владимир Гройсман назвал преступлением и атакой против государственности действия как бывшего президента Грузии, так и его сторонников.
Однако сам Михаил Саакашвили заявил, что находится на территории Украины абсолютно легально, а также обвинил украинских правоохранителей в краже его паспорта.
База данных "Миротворца"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Так, например, в 2016 году на сайте "Миротворца" опубликовали списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.