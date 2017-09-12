"За незаконное пересечение границы": Тимошенко внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также ее партийный соратник Сергей Власенко попали в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Вслед за Саакашвили

Как указано на сайте, украинский политик и ее соратник попали в "черный список" в связи с "незаконным пересечением государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы", а также "участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства, манипулирование общественно значимой информацией".

Ранее десятого сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, при поддержке своих сторонников, в том числе Тимошенко и Власенко, попал на территорию Украины из Польши, прорвавшись через кордоны пограничников и сотрудников правоохранительных органов. Погранслужба Украины назвала действия Саакашвили незаконными. Кроме того, возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

Как сообщил сегодня телеканал "112 Украина", Саакашвили также внесен в базу данных сайта "Миротворец".

"Чисто политическое шоу"

Украинские власти жестко прокомментировали акцию Саакавшили по пересечению государственной границы Украины, которое сопровождалось дракой с пограничниками.

В частности, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко считает, что инцидент с участием бывшего главы Одесской области может быть использовано для расшатывания внутриполитической ситуации в стране. Она также охарактеризовала инцидент на украинской границе как "чисто политическое шоу".

Сам президент Украины Петр Порошенко заявил, что инцидент с Саакашвили не нуждается в политических комментариях.

Украинский премьер Владимир Гройсман назвал преступлением и атакой против государственности действия как бывшего президента Грузии, так и его сторонников.

В "Радикальной партии" Украины выступили за арест Саакашвили и депортацию в Грузию.

Однако сам Михаил Саакашвили заявил, что находится на территории Украины абсолютно легально, а также обвинил украинских правоохранителей в краже его паспорта.

База данных "Миротворца"

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Так, например, в 2016 году на сайте "Миротворца" опубликовали списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных "Миротворца" внесены множество российских деятелей культуры, в частности, из-за их выступления на территории Крыма, который вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, однако украинские власти считают полуостров "временно оккупированной территорией". Среди российских известных деятелей в базу данных "Миротворца" внесены Ирина Аллегрова, Михаил Боярский, Диана Гурцкая, Юлия Самойлова, Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев и многие другие.