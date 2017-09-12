Мэр одного из бельгийских городов найден на кладбище с перерезанным горлом

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Бургомистр бельгийского города Мускрон (50 тысяч человек) найден в понедельник вечером с перерезанным горлом на кладбище рядом со своим домом, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал, передает бельгийское агентство Belga.

По его данным, подозреваемый в убийстве городского главы задержан.