Мэр одного из бельгийских городов найден на кладбище с перерезанным горлом

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Бургомистр бельгийского города Мускрон (50 тысяч человек) найден в понедельник вечером с перерезанным горлом на кладбище рядом со своим домом, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал, передает бельгийское агентство Belga.
По его данным, подозреваемый в убийстве городского главы задержан.
🇧🇪 BELGIQUE: Le maire de #Mouscron, Alfred Gadenne, a été retrouvé mort égorgé dans un cimetière ce soir. pic.twitter.com/uTkwH0l28E— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 11 сентября 2017 г.