МИД переведет сайты всех диппредставительств на российские серверы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МИД России собирается унифицировать сайты всех диппредставительств России за рубежом и перевести их на домашние серверы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова газете "Известия".

"Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений. Они работают на платформе российского мидовского сервера. Еще над 69 трудятся наши специалисты. Надеемся закончить их до конца года", — сказала она газете.

"Еще остались сайты посольств и генеральных консульств, которые продолжают работать на серверах местных провайдеров. Рассчитываем полностью унифицировать и придать интернет-страницам наших посольств, генеральных консульств, постпредств и территориальных органов МИД единообразие", — добавила Захарова.

Представитель МИД отметила, что на сегодня есть три дизайн-макета, "различающихся по своим возможностям".

"Все они имеют более или менее единообразный вид. Крупные представительства выбирают максимальные функциональные возможности интерфейса, так как могут насытить его контентом", — сообщила дипломат. В качестве примера она привела сайты российских посольств в Мексике, Польше и Австралии и представительства МИД в Новосибирске.