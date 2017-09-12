Евросоюз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с Умерова

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз призвал Россию освободить зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и снять обвинения с другого зампреда организации Ильми Умерова, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией), он получил восемь лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Умеров обвиняется в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России.

В коммюнике, выпущенном в связи с оглашением приговора Чийгозу, говорится, что "Европейский союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении". "Этот призыв мы повторяем сегодня", — заявил представитель ЕС в коммюнике, где вынесший приговор верховный суд Крыма назван "так называемым "верховным судом" Симферополя".

По его словам, "запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров является серьезным и неприемлемым нарушением их прав".

"Мы ожидаем немедленного снятия обвинений против другого заместителя председателя Меджлиса, господина Ильми Умерова, и напоминаем о нашей давней позиции, согласно которой все незаконно удерживаемые граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", — говорится в коммюнике.