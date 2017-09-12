Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Мьянме

ООН, 12 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН в среду обсудит ситуацию в Мьянме, встречу запросили Великобритания и Швеция, сообщил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

"Мы запросили формальную дискуссию в СБ в среду. Это знак для значительного беспокойства членов Совета безопасности, что ситуация продолжает ухудшаться для многих представителей рохинджа, которые вынуждены бежать из штата Ракхайн и Бангладеш", — заявил Райкрофт.

По словам дипломатов, консультации состоятся в закрытом формате.

Конфликт в штате Ракхайн между представителями народности рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.