Число жертв урагана "Ирма" в Джорджии выросло до двух человек

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Число жертв урагана "Ирма" в американском штате Джорджия выросло до двух человек: по данным властей города Сэнди Спрингс, во время урагана дерево упало на частный жилой дом и убило находившегося в нем человека.

"Это напоминание о том, насколько опасна для всех нынешняя погода. Дерево буквально разрубило дом напополам, убив его жителя", — говорится в описании к фотографии с места происшествия на странице города в Facebook.

Ранее власти сообщили о смерти 62-летнего мужчины во время урагана в округе Уорт на юго-западе штата.

Ранее ураган "Ирма" обрушился на государства Карибского бассейна и Флориду. Жертвами стихии уже стали десятки человек. В настоящее время помимо Джорджии ураган бушует в Южной Каролине и в ряде районов Северной Каролины.