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В мире

Перемирие в Донбассе позволит снять с России часть санкций, заявил Габриэль

Сюжет:
Санкции в отношении России (6237)
23:4711.09.2017
(обновлено: 23:53 11.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фотоМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Процесс снятия антироссийских санкций может начаться после того, как в Донбассе установится перемирие. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в Берлине во время выступления на форуме, организованном изданием Handelsblatt.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Киев обиделся: Украина ссорится с Германией из-за санкций против России
"Официальная позиция такова: когда установится полноценный мир, тогда будут отменены все без исключения санкции", — напомнил глава МИД, отметив при этом, что такой вариант развития событий маловероятен.

"Санкции вводились постепенно, и снимать их мы будем тоже постепенно", — подчеркнул Габриэль. Он добавил, что США тоже, скорее всего, начнут отменять ограничительные меры в отношении России, когда на юго-востоке Украины установится продолжительное перемирие.

В минувший вторник Габриэль заявил, что первым шагом к снятию санкций может стать ввод миротворцев ООН в Донбасс. Эту тему обсуждали в ходе телефонных переговоров 11 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Политолог о санкциях ЕС против России: Украина является лишь предлогом
Сама Меркель, в свою очередь, сообщила в конце августа, что говорить об отмене ограничительных мер можно будет только тогда, когда будет устранена их причина. По ее словам, она заключается в том, что "Украина не обладает полным суверенитетом над собственной государственной территорией".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев и Евросоюз неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Шаповалова Мария
Но продэмбарго было наложено на весь пакет санкций. Об этом европе стоит помнить :)
23:51
11.09.2017
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Алекс Наумов
Ростки того что проект "Украина" идёт к завершению.
ЕС получила рынок и белых гастробайтеров.
РФ достался Крым.
Американцы воспитали пушечное мясо против РФ.
На том и заканчивается, пока что.
23:59
11.09.2017
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